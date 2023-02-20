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Spor

ÖZET | Tottenham-West Ham United: 2-0

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham, konuk ettiği West Ham United'ı 2-0 mağlup etti. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Emerson Royal ve 72. dakikada Heung-Min Son kaydetti. Tottenham-West Ham United maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

10:33 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Ev sahibi ekibin gol sevinci

Ev sahibi ekibin gol sevinci

İngiltere Premier Lig'de 24. haftanın kapanış maçında, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kotası almayı hedefleyen Tottenham, kümede kalma mücadelesi veren West Ham United'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.


Goller ikinci yarıda geldi

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada, Tottenham'a 2-0'lık galibiyeti getiren golleri, 56. dakikada Emerson Royal ve 72. dakikada Heung-Min Son kaydetti. Bu sonuçla, 42 puana yükselen Tottenham, ligde dördüncü sırada yer aldı. 20 puanlı West Ham United ise 18. sıraya geriledi.


Harry Kane için özel koreografi

5 Şubat'ta Manchester City deplasmanında ağları sarsan Harry Kane 267 gole ulaşarak Tottenham tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu. West Ham United maçı öncesinde Tottenham tribünleri İngiliz yıldızı onurlandırdı, kulüp plaket takdim ederken, tribünlerden özel hazırladığı koreografiyi açtı.


Tottenham-West Ham United maç özeti



#İngiltere Premier Lig
#Tottenham
#West Ham United
35 dakika önce
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ÖZET | Tottenham-West Ham United: 2-0
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