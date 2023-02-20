İngiltere Premier Lig'de 24. haftanın kapanış maçında, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kotası almayı hedefleyen Tottenham, kümede kalma mücadelesi veren West Ham United'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada, Tottenham'a 2-0'lık galibiyeti getiren golleri, 56. dakikada Emerson Royal ve 72. dakikada Heung-Min Son kaydetti. Bu sonuçla, 42 puana yükselen Tottenham, ligde dördüncü sırada yer aldı. 20 puanlı West Ham United ise 18. sıraya geriledi.