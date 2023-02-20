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Ev sahibi ekibin gol sevinci
İngiltere Premier Lig'de 24. haftanın kapanış maçında, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kotası almayı hedefleyen Tottenham, kümede kalma mücadelesi veren West Ham United'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada, Tottenham'a 2-0'lık galibiyeti getiren golleri, 56. dakikada Emerson Royal ve 72. dakikada Heung-Min Son kaydetti. Bu sonuçla, 42 puana yükselen Tottenham, ligde dördüncü sırada yer aldı. 20 puanlı West Ham United ise 18. sıraya geriledi.
5 Şubat'ta Manchester City deplasmanında ağları sarsan Harry Kane 267 gole ulaşarak Tottenham tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu. West Ham United maçı öncesinde Tottenham tribünleri İngiliz yıldızı onurlandırdı, kulüp plaket takdim ederken, tribünlerden özel hazırladığı koreografiyi açtı.