Trendyol Süper Lig 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo-mavililer, 3-2 kazandı.





Galibiyeti getiren golleri 45+2 ile 58. dakikada Simon Banza (2) ve 45+6. dakikada Edin Vişça kaydetti. Gaziantep FK'nın gollerini 77. dakikada Semih Güler ve 85. dakikada Maxim (P) attı.





Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 32 yaparak 8. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 13 puanla 29. sırada kaldı.





Bordo-mavililer bir sonraki hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.





Maçtan önemli dakikalar:

14. dakikada Trabzonspor savunmasının arkasına atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

26. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahası içine giren Zubkov'un vuruşunda kaleci Burak topu kontrol etti.

45+2. dakikada Zubkov'un kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

45+5. dakikada sağ kanattan Zubkov kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde Visca'nın vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Burak'ın sağından filelere gitti. 2-0.

İKİNCİ YARI

58' Son çizgiye yakın bölümde topu kontrol eden Vişça, kale alanında olup arka direğe doğru koşu yapan Banza'ya yerden pasını çıkardı. Kaleci Burak'ın eline de çarpan top, kale sahasında olan Banza'ya geldi. Banza yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

77' Ceza sahası dışında açılan topu alan Sorescu sağdan girip son çizgiye indikten sonra arka direğe doğru topu havalandırdı. Semih yükselip uzak köşeye şık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1.

85' Penaltıda topun başına geçen Maxim, sol köşeye yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.





TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU





TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Gaziantep FK maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

3 Ukraynalı oyuncu sahada

Trabzonspor'un 3 Ukraynalı oyuncusu, aynı anda ilk 11'de sahaya çıktı. Bordo-mavili takımda Batagov'un yanı sıra ara transferde kadroya katılan Zubkov ile Sikan, Gaziantep FK karşısında birlikte sahada yer aldı.





Kar yağışı, taraftar ilgisini azalttı

Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve maç saatinde de süren kar yağışı, taraftarın karşılaşmaya ilgisini azalttı. Papara Park'ta büyük boşluklar yer alırken Gaziantep'ten gelen yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.





Maç öncesi zemin temizlendi

Karşılaşma öncesi saha zemininde biriken karlar için aralıklarla temizleme çalışmaları yapıldı. Bordo-mavili kulüpten 40 kişilik ekip, sahayı futbol oynamaya elverişli hale getirdi. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan da zeminde bir sorun görmeyerek maçın oynanmasına karar verdi.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



