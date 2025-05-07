Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladı: Resmi başvurumuzu TFF'ye yaptık

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.





Başkan Doğan'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:





"Yurt dışından da alt yapıya oyuncu getireceğiz. Çeşitli yerlerde iş birliklerine gideceğiz. Portekiz ve Fransa'dan kulüplere görüşüyoruz. Burada oynatamadığımız oyunculara orada şans vereceğiz."





"Gençlerimiz tarihi bir başarıya imza attılar"





"Gençlerimiz, Özkan Sümer Futbol Akademisi için tarihi bir başarıya imza attılar. Eyüp hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. Turnuvada sadece kendi ülkesindeki futbolcularla oynayan tek takımdık. Bizim için başarının anlamı çok büyük. Önümüzdeki yıl bir aksilik yaşamazsak Trabzonspor voleybolda da işin içinde olacak."





"Trabzonspor olarak borcumuz 5.2 milyar TL. Bir iki ay içerisinde bunu 2 milyar TL civarına indireceğiz. Biz şampiyon olduğumuz yıl 35 milyon Euro bütçeyle mücadele ederken rakibimiz 42 milyon Euro bütçeyle mücadele ediyordu. Şimdi o fark açıldı, rakipler 7-8 kat fazla bütçeyle mücadele ediyor."





"Resmi başvurumuzu bugün itibarıyla federasyona yaptık"





"Bu yıl hakem hatalarından dolayı 20 puanın üzerinde bir kayıp yaşadık. Kasımpaşa maçında yaşanan bir olay var. VAR bu ligdeki en kısa süredeki ofsayt değerlendirmesini yaptı herhalde ama yanlış oyuncudan yaptı. Bununla alakalı resmi başvurumuzu bugün itibarıyla federasyona yaptık. Türk futbolu gelişsin diye yabancı hakem, yabancı VAR konuşuldu. Bir sistem zaten kötüyken nasıl bu kadar daha kötü hale gelebilir, bu çok ilginç. Bu yapı işlemiyor. Bu yapının işlemediği net. Konuşulacak çok şey var. Sürecin başında başkanlar ceza almayacaktı, sayın TFF başkanının sözü vardı. Rekor ceza alan başkan olarak karşındayım. Ben şu an konuştukça oradan 30, buradan 60 bin diye hesaplıyorlardır."





"Oğuzhan Çakır gelen telefonla apar topar Rize'ye gidiyor"





"Bu yapının komple değişmesi lazım. Bu MHK ile bu iş olmaz, defalarca dile getirdik, aynı şeyi dile getiriyoruz. Garip şeyler oluyor. Gariplikler devam ediyor. Trabzon'da oynanan Fenerbahçe maçı. Bizim Fenerbahçe ile kulüp olarak sıkıntımız, derdimiz yok. Maçın hakemi (Oğuzhan Çakır) Trabzon'da konaklıyor normalde, telefon geliyor, apar topar Rize'ye gidiyor. Kim arıyor? Kimin aradığını biliyorum. Kaldığı oteli, nereye gittiğini biliyorum. O maçın hakemi hangi psikolojiyle maça çıktı. Maçın başında Trabzonspor'un saçma sapan iptal edilen golü var. Etkilenip mi iptal edildi? Bizim aklımıza böyle soruların gelmesi doğal."





"Stadyum artık Trabzonspor'a ait"





"10 yıldır stadımızı biz kullanıyorduk ama bizim stadımız değildi. Bir ay önce yaptığımız anlaşma gereği artık stadyum Trabzonspor'a ait. Yani stadyumdan sağlanacak gelirlerle Trabzonspor kazanç sağlayacak."





"Osimhen'i bize de önerdiler"





"Menajerler, Osimhen'i herkese önerdi Türkiye'de. Biz de önerilen kulüplerden bir tanesiydik. Rakamlar da belliydi biz de kendilerine Trabzonspor olarak bu rakamları veremeyeceğimizi söyledik. Konu bundan ibaret. Biz 20 versek, Galatasaray belki 25 verecekti. Öyle bir şey bu. Bir futbolcuyla şampiyonluğu bağlayamazsın. Diğer futbolculara ayıp olur."





"Hak edenin kazandığı iki maç olsun"





"Galatasaray'la iki tane maç yapacağız. Galatasaray, zaten bugüne kadar lider gelmiş bir takım. Bizim tek isteğimiz, hakemin müdahil olmadığı, hak edenin kazandığı iki maç olması. Trabzonspor'un bundan başka bir isteği yok, bundan sonra da olmayacak."







