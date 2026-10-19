Trabzonspor, Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında bugün ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 13 puan elde eden bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup ederek zirve mücadelesinde ağırlığını ortaya koymak istiyor.

Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Beşiktaş ise topladığı 15 puan ve maç eksiğiyle 4'üncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar Trabzonspor'u yenmesi halinde 18 puana yükselecek ve haftayı ikinci olarak kapatacak.

Onuachu ve Orkun yok

Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve kaleci Onuralap'in sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih de derbide forma giyemeyecek. Mustafa'nın durumu bugün netleşecek.

Beşiktaş'ta ise iki futbolcu sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Sağ ayak tabanında kısmi yırtık görülen Orkun Kökçü ve Milot Rashica Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek.

Mide rahatsızlığı geçirdiği için Almanya'ya götürülmeyen Vlahovic ve Kocaelispor maçında sakatlanan Cerny ise iyileşti. Her iki futbolcunun da Trabzonspor maçında takımdaki yerini alması öngörülüyor.

Spor

Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Muçi, Saviolo, Salah, Franculino.