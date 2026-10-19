Arda Güler İspanya’da gündem oldu: Attığı muhteşem gol manşetleri süsledi
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı maçta Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli yıldızımız, çok güzel bir gole imza attı. Arda’nın bu golü İspanya’da manşetleri de süsledi. İşte İspanyol basınının Arda Güler hakkında yazdıkları…
LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Sevilla karşısında 30. dakikada öne geçti. Ceza sahası dışından bir şut çıkaran Arda Güler, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 21 yaşındaki milli futbolcu, LaLiga'da bu sezon ilk 9 haftada 2. golüne imza attı.
Arda’nın attığı bu gol İspanyol basınında da gündem oldu. İşte İspanyol basınının Arda Güler hakkında yazdıkları…
Diario AS: Türk oyuncu bir kez daha vazgeçilmez olduğunu kanıtladı.
MARCA: Arda Güler Madrid’i değiştiriyor. Türk oyuncu muhteşem golüyle maçın yıldızı oldu.
Mundo Deportivo: Arda Güler’e daha önemli bir görev verildi ve takım bambaşka bir takıma dönüştü.