Ahmet Çakar’dan Trabzonspor - Beşiktaş maçı için skor tahmini

Fenerbahçe’de Marco Asensio sahalardan ne kadar uzak kalacak? Sezonu kapattı mı?

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Marco Asensio için kritik süreç başladı. İspanyol yıldızın ameliyat sonrası sahalara dönüş takvimi, sarı-lacivertli takımın planlamasını doğrudan etkileyebilir. Peki Fenerbahçe’de Marco Asensio sahalardan ne kadar uzak kalacak? Asensio sezonu kapattı mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.