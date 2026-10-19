Ahmet Çakar’dan Trabzonspor - Beşiktaş maçı için skor tahmini
09:22, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:24, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor-Beşiktaş derbisiyle ilgili yorumcularının tahminleri belli oldu. Eski hakem Ahmet Çakar dev karşılaşma için skor verdi.
Süper Lig'de günün merakla beklenen karşılaşmasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Akyazı'da karşı karşıya gelecek.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde Beyaz Futbol yorumcuları da tahminlerini açıkladı. İşte o tahminler...
Necati Ateş: "Beşiktaş kazanır."
Abdülkerim Durmaz: "Trabzonspor kazanır."
Sinan Engin: "Berabere biter."
Sinan Engin: "Berabere biter."
Ahmet Çakar: "1-1 berabere biter"
Başlıklar :Süper LigTrabzonsporBeşiktaş