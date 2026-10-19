Fenerbahçe’de Marco Asensio sahalardan ne kadar uzak kalacak? Sezonu kapattı mı?
09:25, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:33, 19/10/2026, Pazartesi
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Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Marco Asensio için kritik süreç başladı. İspanyol yıldızın ameliyat sonrası sahalara dönüş takvimi, sarı-lacivertli takımın planlamasını doğrudan etkileyebilir. Peki Fenerbahçe’de Marco Asensio sahalardan ne kadar uzak kalacak? Asensio sezonu kapattı mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun sakatlığıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
Dizindeki problem nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen İspanyol futbolcunun ameliyat olacağı açıklandı.
Fenerbahçe Futbol Takım Doktoru Ahmet Kulduk, İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini belirterek, önümüzdeki hafta ameliyat edileceğini söyledi.
Sabah’ın habere göre ameliyat olması beklenen Marco Asensio’nun en az 2,5 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor.
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