Trabzonspor Edin Visca ile anlaşma sağladı: Yeni sözleşme imzalandı

"Öncelikle, Sayın Başkanım Ertuğrul Doğan’a ve Sayın Asbaşkanım Zeyyat Kafkas’a teşekkür ediyorum. Asbaşkanımızın da söylediği gibi, sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü. Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde, 'Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum. Ailem de aynı şekilde. Uzatabiliriz, siz nasıl isterseniz?' dedim ve öyle de oldu. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Birkaç gün önce de ifade ettiğim gibi bu şehrin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor ve bunu yürekten hissediyorum. Bundan sonra sahada ve saha dışında daha fazla sorumluluk alacağım. Takım arkadaşlarıma, genç kardeşlerime ve yeni gelen oyunculara Trabzon’un ruhunu, bu şehrin anlamını anlatmak ve onlara yardımcı olmak benim görevim olacak. İnşallah hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, yeniden kupalar kaldıracağız. Bundan sonra herkes Trabzonlu Edin Vişça’yı izleyecek."