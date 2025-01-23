Trabzonspor Edin Visca ile anlaşma sağladı: Yeni sözleşme imzalandı

Trabzonspor, Edin Visca ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo mavili kulübün, 34 yaşındaki oyuncuya ödeyeceği maaş da belli oldu.
Edin Visca, Trabzonspor'da kalmaya devam edecek. Bordo mavili kulüp, 34 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor, Edin Visca ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Bordo mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Edin Visca ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır."
Trabzonspor, Edin Visca ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Ayrıca oyuncuya ödenecek maaş da açıklandı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bilgilendirme şu şekilde:
"Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonunda 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret, 2026/2027 opsiyon sezonunda 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecektir."
İmza töreninde konuşan Edin Vişça şu cümleleri kullandı:
"Öncelikle, Sayın Başkanım Ertuğrul Doğan’a ve Sayın Asbaşkanım Zeyyat Kafkas’a teşekkür ediyorum. Asbaşkanımızın da söylediği gibi, sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü. Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde, 'Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum. Ailem de aynı şekilde. Uzatabiliriz, siz nasıl isterseniz?' dedim ve öyle de oldu. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Birkaç gün önce de ifade ettiğim gibi bu şehrin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor ve bunu yürekten hissediyorum. Bundan sonra sahada ve saha dışında daha fazla sorumluluk alacağım. Takım arkadaşlarıma, genç kardeşlerime ve yeni gelen oyunculara Trabzon’un ruhunu, bu şehrin anlamını anlatmak ve onlara yardımcı olmak benim görevim olacak. İnşallah hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, yeniden kupalar kaldıracağız. Bundan sonra herkes Trabzonlu Edin Vişça’yı izleyecek."