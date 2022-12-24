Süper Lig'de haftanın maçı

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, kendi evinde lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İki takımda da hedef galibiyet

Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan geçen yılın son şampiyonu bordo-mavililer, 29 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertli takımı yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor. Fenerbahçe ise ligde 13 maç sonunda 29 puanla lider konumda bulunuyor. Lige verilen aranın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u 3-0 yenerek son 16 Turu'na kalan Trabzonspor, taraftarı önündeki derbiyi kazanarak sahasındaki 31 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise Trabzonspor'u yenip yoluna lider pozisyonunu koruyarak devam etmek istiyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Denswil, Serkan Asan ve Dorukhan Toköz bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer almayacak.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolcular Joao Pedro, Alioski, Arda ve Luan Peres bu maçta forma giyemeyecek.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Umut.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Batshuayi, King.

Halil Umut Meler'in yöneteceği, yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen'in yapacağı dev karşılaşma 19.00'da başlayacak.

Rekabette 132. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe bugünkü maçla birlikte 132. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette 98 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 131 maçtan 50'sini Sarı-lacivertli ekip kazanırken, Bordo-mavililer 42 galibiyet elde etti. 39 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 146 golle cevap verdi.