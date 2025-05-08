TFF, Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemini duyurdu. Peki, Trabzonspor - Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? İşte detaylar.

Trabzonspor - Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek?

Trabzonspor - Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.