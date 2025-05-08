Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray’ı konuk edecek. 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak maçın hakemi belli oldu. Peki, Trabzonspor - Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? İşte sorunun cevabı.
TFF, Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemini duyurdu. Peki, Trabzonspor - Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? İşte detaylar.
Trabzonspor - Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek?
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman?
Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da Papara Park'ta oynanacak.