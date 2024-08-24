Trabzonspor 'geleceğe' oynuyor

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala takviyelerini sürdüren Trabzonspor, bu sezonki politikasıyla geleceğe yatırım yaptı.





Bordo-mavililer, yeni sezon öncesi yüksek potansiyele sahip 5 genç oyuncuyla anlaşma sağladı.





Karadeniz ekibi; bir sonraki satışından kulübe kar getireceğini planladığı bu isimleri düşük bedeller ödeyerek kadrosuna kattı.





Trabzonspor'un kadrosuna kattığı oyuncular ve ödediği bonservis bedelleri şu şekilde;

23 yaşındaki sağ bek Pedro Malherio için Boavista kulübüne 2 milyon euro,

19 yaşındaki genç milli oyuncu Cihan Çanak için Standart Liege kulübüne 2 milyon euro,

22 yaşındaki Ukraynalı stoper Batagov için Zorya Luhansk kulübüne 1.8 milyon euro,

24 yaşındaki Rumen golcü Denis Draguş için Gaziantep FK'ya 1.7 milyon euro ve

23 yaşındaki Muhammed Cham için 4 milyon euro ödendi.









Bordo-mavililer, geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde Batista Mendy'i Fransız kulübü Angers'den 4.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.





Sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 9.5 milyon euro oldu. Mendy'i transfer etmek isteyen kulüpler kapıyı 10 milyon eurodan açıyor.









Transfer döneminde Trabzonspor şu ana kadar toplamda 10 futbolcuyu kadrosuna katarken 15.1 milyon euro bonservis bedeli ödedi.









































































Trabzonspor bu sezon kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bordo-mavililer yeni sezon öncesi yüksek potansiyele sahip 5 genç oyuncuyla anlaşma sağladı.



