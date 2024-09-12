Trabzonspor KAP'a bildirdi: SPK'dan onay geldi

Trabzonspor Kulübü'nün bedelli sermaye artırımı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onayladı.
Bordo-mavililer, sermaye artırımından gelecek 2.5 milyar TL gelir ile Ekim ayında Bankalar Birliği'nden çıkmayı hedefliyor.
"Şirketimizin 10.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%200 bedelli) 7.500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahnamenin onaylanması için 26.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda SPK'nın 12.09.2024 tarih ve 2024/47 sayılı Haftalık Bülteni'nde, sermaye artışına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur."
Trabzonspor BaşkanıErtuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında gelir getirici projelerinin devam edeceğini duyurmuştu.
Bu rakam gerçekleşirse Bankalar Birliği'ne olan borç ödenmiş olacak. Karadeniz ekibi, yıllık yaklaşık 700 milyon TL'lik faizden kurtulmuş olacak.