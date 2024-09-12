Trabzonspor KAP'a bildirdi: SPK'dan onay geldi

Bordo-mavililer, sermaye artırımından gelecek 2.5 milyar TL gelir ile Ekim ayında Bankalar Birliği'nden çıkmayı hedefliyor.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimizin 10.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%200 bedelli) 7.500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahnamenin onaylanması için 26.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda SPK'nın 12.09.2024 tarih ve 2024/47 sayılı Haftalık Bülteni'nde, sermaye artışına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur."