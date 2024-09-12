|
Spor

Trabzonspor KAP'a bildirdi: SPK'dan onay geldi

Bordo-mavililerin bedelli sermaye artırımı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Karadeniz ekibi, 2.5 milyar TL gelir elde etmeyi ve Bankalar Birliği'nden çıkmayı hedefliyor.

23:21 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:31 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor
Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü'nün bedelli sermaye artırımı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onayladı.


Bordo-mavililer, sermaye artırımından gelecek 2.5 milyar TL gelir ile Ekim ayında Bankalar Birliği'nden çıkmayı hedefliyor.


KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimizin 10.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%200 bedelli) 7.500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahnamenin onaylanması için 26.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda SPK'nın 12.09.2024 tarih ve 2024/47 sayılı Haftalık Bülteni'nde, sermaye artışına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur."


KAP AÇIKLAMASI.


Trabzonspor BaşkanıErtuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında gelir getirici projelerinin devam edeceğini duyurmuştu.


Bu rakam gerçekleşirse Bankalar Birliği'ne olan borç ödenmiş olacak. Karadeniz ekibi, yıllık yaklaşık 700 milyon TL'lik faizden kurtulmuş olacak.






#Trabzonspor
#Serbest Piyasa Kurulu
#Trendyol Süper Lig
41 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Malatya 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi