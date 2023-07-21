Trabzonspor'a bir Hırvat futbolcu daha: Tonio Teklic ile anlaşma sağlandı

"Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; NK Varazdin Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."