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Spor

Trabzonspor'a bir Hırvat futbolcu daha: Tonio Teklic ile anlaşma sağlandı

Trabzonspor, Tonio Teklic ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

18:39 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Tonio Teklic

Tonio Teklic

Trabzonspor, Tonio Teklic transferini açıkladı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; NK Varazdin Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."


Son olarak ülkesinin takımlarından Varazdin'de forma giyen 23 yaşındaki Hırvat oyuncu, geçtiğimiz sezon 34 maçta 9 gol atmayı başardı.

#Trabzonspor
#Tonio Teklic
#Transfer
14 dakika önce
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