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Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

19:2821/04/2025, Pazartesi
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.






#Trabzonspor
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