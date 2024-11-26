Trabzonspor’da Muhammed Cham performansıyla dikkat çekti

Fransız futbolcu, Adana Demirspor maçıyla eleştirilere güçlü bir cevap verdi. 3 gol ve 2 asistle toplamda 5 gole doğrudan katkı sağlayan Cham, sahada adeta yıldızlaştı. Bu performans, hem bordo-mavili camiada hem de taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturdu.