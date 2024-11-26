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Trabzonspor’da Muhammed Cham performansıyla dikkat çekti

Trabzonspor’da Muhammed Cham performansıyla dikkat çekti

13:0626/11/2024, Salı
IHA
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Muhammed Cham'ın sevinci
Muhammed Cham'ın sevinci

Trabzonspor’un sezon başında transfer ettiği Fransız oyuncu Muhammed Cham, Adana Demirspor karşısında 3 gol atıp, 2 asist yaparak takımına önemli bir galibiyet kazandırdı.

Sezon başında Clermont takımından 4 milyon Euro bedelle transfer edilen ve 4 1 yıllık sözleşme imzalanan Cham, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.


Fransız futbolcu, Adana Demirspor maçıyla eleştirilere güçlü bir cevap verdi. 3 gol ve 2 asistle toplamda 5 gole doğrudan katkı sağlayan Cham, sahada adeta yıldızlaştı. Bu performans, hem bordo-mavili camiada hem de taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturdu.


Teknik direktör Şenol Güneş de maç sonrası Cham’ın yükselen performansını övdü ve oyuncusunun özgüven kazandığını belirtti. Cham’ın bu performansı, Trabzonspor’un sezonun geri kalanında hücum hattında önemli bir koz olacağının sinyalini verdi.


24 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 10 maçın 3’ünde ilk 11’de başladı ve 424 dakika sahada kaldı.







#Trabzonspor
#Muhammed Cham
#Adana Demirspor

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