Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'u konuk etti.





Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 5-0 kazandı.





Galibiyeti getiren golleri 3, 78, 84. dakikada Muhammed Cham (3) ve 50, 54. dakikada Simon Banza (2) kaydetti.





Profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Adana Demirspor'a yapan Muhammed Cham, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında beş gole katkıda bulunan ilk Trabzonsporlu futbolcu oldu.





Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 15 yaparak 10. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 2 puanla son sırada kaldı.





Bordo-mavililer önümüzdeki hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

3. dakikada paslarla rakip ceza sahası içine giren Cham, kaleci Vedat Karakuş'un üstünden meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

24. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza sahası içine gönderilen topta Yusuf Sarı'nın gelişine yarım vole vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Trabzonspor, bu kez ikinci yarıdaki ilk etkili atağında golü buldu. Cham'ın ceza alanı dışı sağ çaprazındaki şutunda savunmadan seken top Banza'nın önüne düştü. Bu futbolcu da kaleci Vedat Karakuş ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

54. dakikada Cihan Çanak sol taraftan taşıdığı topu Cham, Banza'ya aktardı. Bu futbolcu ceza alanı içinde yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Vedat Karakuş'un solundan filelere gönderdi: 3-0.

77. dakikada sol taraftan ceza alanına hareketlenen Enis Destan'ın şutunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.





78. dakikada Enis Destan'ın sağdan ortasında, arka direkte Cham'ın gelişine sert şutunda, top kaleci Vedat Karakuş'un hemen yanından filelere gitti: 4-0.

84. dakikada Arif Boşluk'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Cham'ın gelişine şutunda, top kaleci Vedat Karakuş'un sağından filelerle buluştu: 5-0.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU





TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Adana Demirspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR NOTLAR:

4 futbolcu ilk kez

Trabzonspor'da ligin 13. haftasında 4 oyuncu ilk kez forma şansı buldu. Bordo-mavili takımda Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Arif Boşluk bu sezon ilk kez bir maçta 11'de sahaya çıktı. Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Batagov ayrıca ilk kez bir maçta süre alan isimler oldu.





Cham'dan hat-trick ve gol katkısı

Trabzonspor'un sahasında 5-0 mağlup ettiği Adana Demirspor karşılaşmasına Muhammed Cham damgasını vurdu. Hat-trick yapan ve 2 asist katkısı sağlayarak göz dolduran Cham, tribünlerden alkış aldı.

Lundstram hastalandı

Trabzonspor'da İngiliz orta saha oyuncusu Lundstram, Adana Demirspor maçında hastalığı nedeniyle görev alamadı. Yoğun bir tedavi programı uygulanmasına rağmen maça yetiştirilemeyen Lundstram'ın yerine son anda Umut Güneş, maça 11'de başladı.





Uğurcan'dan minik taraftara jest

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçının ilk yarısının son düdüğün ardından kendisinden forma isteyen küçük taraftarı kırmadı.

🔴🔵 Uğurcan Çakır, devre arasında formasını minik bir taraftara hediye etti. | #TSvADS #beINSPORTS pic.twitter.com/N2K6QPbhpq — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 25, 2024





Tribünler boş kaldı

Trabzonspor taraftarı maça ilgi göstermedi. Bazı tribünlerin cezalı olması ve taraftarın maça ilgi göstermemesi dolayısıyla tribünlerin büyük çoğunluğu boş kaldı. Konuk ekip Adana Demirspor taraftarları için ayrılan tribüne de az sayıda taraftar geldi.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



