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Trabzonspor’da Vitor Hugo şoku

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da sakatlık şoku. Karşılaşma esnasında sağ bacağından sakatlanan Vitor Hugo'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme geldi.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonspor’da Vitor Hugo şoku
Vitor Hugo sezonu kapattı

Kupada Antalyaspor karşısına çıkan Trabzonspor'da sakatlık şoku. Karşılaşmada sakatlanan bordo-mavililerin Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo sezonu kapattı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven Vitor Hugo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kibar Yaşar Güven, “Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sağ bacağından sakatlanan Vitor Hugo’nun çekilen MR’ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır” dedi.

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