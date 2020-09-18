Trabzonspor'un istediği Ali Karimi nasıl bir futbolcu?
Ali Karimi sürprizi: Trabzonspor istiyor
Menajer Ali Dursun, Trabzonspor’un İranlı orta saha Ali Karimi’yi istediğini açıkladı. Dursun, "Bu oyuncuyla ilgili olarak Süper Lig’den başka takımların da ilgisi var. Önümüzdeki günlerde transfer netleşir" açıklamasında bulundu.
Haber MerkeziİHA
Barcelona’nın De Jong transferinde adından söz ettiren menajer Ali Dursun, transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un ilgilendiği ismi duyurdu.
Dursun, bordo-mavili ekibin İran Milli Takımı forması giyen merkez orta saha oyuncusu Ali Karimi’yi gündemine aldığını ifade etti.
"Transferi önümüzdeki günlerde netleşir"
26 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak gereken görüşmeleri sürdürdüklerini söyleyen Dursun, "Ali Karimi’yle ilgili olarak Süper Lig’den başka ekiplerin de ilgisi var. Trabzonspor forması giyen Hosseini’yle arkadaşlar. Hosseini de Esteghlal’den gelmişti. Bu transfer önümüzdeki günlerde netleşir" ifadelerini kullandı.
İran'da Esteghlal forması giyen ve takımıyla olan sözleşmesi biten Karimi’nin bonservisi elinde bulunuyor.
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