TRANSFER

Trabzonspor'un istediği Ali Karimi nasıl bir futbolcu?

Ali Karimi sürprizi: Trabzonspor istiyor

Menajer Ali Dursun, Trabzonspor’un İranlı orta saha Ali Karimi’yi istediğini açıkladı. Dursun, "Bu oyuncuyla ilgili olarak Süper Lig’den başka takımların da ilgisi var. Önümüzdeki günlerde transfer netleşir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Ali Karimi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 550 bin euro.

Ali Karimi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 550 bin euro.

Barcelona’nın De Jong transferinde adından söz ettiren menajer Ali Dursun, transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un ilgilendiği ismi duyurdu.

Dursun, bordo-mavili ekibin İran Milli Takımı forması giyen merkez orta saha oyuncusu Ali Karimi’yi gündemine aldığını ifade etti.

Yıldız futbolcu De Jong ve menajer Ali Dursun
Yıldız futbolcu De Jong ve menajer Ali Dursun

"Transferi önümüzdeki günlerde netleşir"


26 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak gereken görüşmeleri sürdürdüklerini söyleyen Dursun, "Ali Karimi’yle ilgili olarak Süper Lig’den başka ekiplerin de ilgisi var. Trabzonspor forması giyen Hosseini’yle arkadaşlar. Hosseini de Esteghlal’den gelmişti. Bu transfer önümüzdeki günlerde netleşir" ifadelerini kullandı.

İran'da Esteghlal forması giyen ve takımıyla olan sözleşmesi biten Karimi’nin bonservisi elinde bulunuyor.

Trabzonspor yeni golcüsünü açıkladı
Trabzonspor yeni golcüsünü açıkladı

Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Stoke City takımından Benik Tunani Afobe'yi transfer ettiğini duyurdu.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamaya göre, futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.Açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak 140 bin euro ödenecektir" ifadesi kullandı.Benik Afobe, son olarak Bristol City'de kiralık olarak forma giymişti. 27 yaşındaki Kongolu forvet, kariyerinde çıktığı 327 resmi maçta 89 gol atmış 30 da asist yapma başarısı göstermişti.Trabzonspor&#39;a hoşgeldin Benik Afobe! pic.twitter.com/ltYGTUC6eh&mdash; Trabzonspor (@Trabzonspor) September 17, 2020 Trabzonspor'da Benik Afobe sürprizi: Efsane isim önerdi Türkiye'ye davet edildi


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