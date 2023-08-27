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Spor

Trabzonspor’un Kurucularından Nizamettin Algan hayatını kaybetti

Trabzonspor'un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan'dan acı haber geldi. Trabzonspor’un Kurucu Başkanı ve Eski Divan Başkanı Nizamettin Algan 93 yaşında vefat etti.

20:53 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Nizamettin Algan

Nizamettin Algan

Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan hayatını kaybetti.


Trabzonspor’un Kurucu Başkanı ve Eski Divan Başkanı Nizamettin Algan’dan acı haber geldi.


Nizamettin Algan 93 yaşında hayata veda etti.

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, acı haberi duyurdu. Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan hayatını kaybetti.


Acı haberi Sürmen şu sözlerle paylaştı: "Değerli abimiz, Eski Divan Başkanımız ve kurucumuz sayın Nizamettin Algan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun"

#Nizamettin Algan
#Trabzonspor
#Ölüm
1 saat önce
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