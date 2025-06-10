Transferin gözdesi Rayan Cherki imzayı attı: İşte yeni adresi

Rayan Cherki
Manchester City, Lyon forması giyen 21 yaşındaki Rayan Cherki'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz devi yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Lyon forması giyen Rayan Cherki ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiliz devi, 21 yaşındaki futbolcuyla 2030 yazına kadar anlaşma sağladı. Cezayirli futbolcu için Lyon kulübüne 36+6 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Cherki, 12 gol atıp ve 20 asistlik performans sergilemişti.
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