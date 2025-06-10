Transferin gözdesi Rayan Cherki imzayı attı: İşte yeni adresi

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Lyon forması giyen Rayan Cherki ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiliz devi, 21 yaşındaki futbolcuyla 2030 yazına kadar anlaşma sağladı. Cezayirli futbolcu için Lyon kulübüne 36+6 milyon euro bonservis bedeli ödendi.