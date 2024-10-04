Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın programı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da teknik direktör Burak Yılmaz Beşiktaş yenilgisi sonrası istifa etti. Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, bu sezon 6 maçta henüz 3 puanla tanışamazken, 3 galibiyet ve 3 beraberlikle puan sıralamasında 17. sıraya kadar geriledi. Kayserispor bu istifanın ardından son 10 sezonda 18 ayrı teknik direktörle 20 kez görev değişikliğine gitti.