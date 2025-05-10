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TÜMOSAN Konyaspor'dan kritik galibiyet: Rizespor'u mağlup etti | ÖZET

TÜMOSAN Konyaspor'dan kritik galibiyet: Rizespor'u mağlup etti | ÖZET

18:0410/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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TÜMOSAN Konyaspor'un gol sevinci.
TÜMOSAN Konyaspor'un gol sevinci.

Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 47 ile 77. dakikada Umut Nayir (2) attı. TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.


Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.


TÜMOSAN Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 47 ile 77. dakikada Umut Nayir (2) attı. Rizespor'un tek golünü 71. dakikada Varesanovic kaydetti.


Bu sonucun ardından yeşil-beyazlılar 46 puanla 10. sırada kaldı. Rizespor ise 40 puanla 14. sırada yer aldı.


Karadeniz ekibi bir sonraki hafta Göztepe'yi konuk edecek. TÜMOSAN Konyaspor haftayı BAY geçecek.


TÜMOSAN KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ
TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#TÜMOSAN Konyaspor
#Çaykur Rizespor
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