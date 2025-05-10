Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 47 ile 77. dakikada Umut Nayir (2) attı. TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
TÜMOSAN Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 47 ile 77. dakikada Umut Nayir (2) attı. Rizespor'un tek golünü 71. dakikada Varesanovic kaydetti.
Bu sonucun ardından yeşil-beyazlılar 46 puanla 10. sırada kaldı. Rizespor ise 40 puanla 14. sırada yer aldı.
Karadeniz ekibi bir sonraki hafta Göztepe'yi konuk edecek. TÜMOSAN Konyaspor haftayı BAY geçecek.