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Türk futbolunun köklü kulübü BAL Ligi'ne düştü

Türk futbolunun köklü kulübü BAL Ligi'ne düştü

17:1126/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
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Denizlispor
Denizlispor

Bir dönem Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 3. Lig son haftasında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı ve Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.

3. Lig ekiplerinden Denizlispor son hafta karşılaşmasında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı ve Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.


Topladığı 21 puanla 14. sırada yer alan yeşil-siyahlılar rakibini mağlup ettiği senaryoda 3. Lig'de kalacaktı.


Bir dönem Süper Lig'de boy gösteren Denizlispor, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.


Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2022-23'te 1. Lig'e düştü, geçen yıl da TFF 2. Lig'de tutunamayarak düştüğü 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor amatör lige düştü.


2002-03 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor, kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyona veda etmişti.


Denizlispor taraftarları, bugün oynanan maçın ardından koltukları kırarak sahaya attı. Polis ekipleri sahada güvenlik önlemi aldı.



#Bölgesel Amatör Lig
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