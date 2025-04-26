Türk futbolunun köklü kulübü BAL Ligi'ne düştü

3. Lig ekiplerinden Denizlispor son hafta karşılaşmasında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı ve Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.

Topladığı 21 puanla 14. sırada yer alan yeşil-siyahlılar rakibini mağlup ettiği senaryoda 3. Lig'de kalacaktı.

Bir dönem Süper Lig'de boy gösteren Denizlispor, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2022-23'te 1. Lig'e düştü, geçen yıl da TFF 2. Lig'de tutunamayarak düştüğü 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor amatör lige düştü.