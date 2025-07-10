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Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu: FIFA açıkladı

Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu: FIFA açıkladı

11:5510/07/2025, Thursday
G: 10/07/2025, Thursday
AA
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A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIFA, milli takımların güncel dünya sıralamasındaki puanlarını açıkladı. A Milli Takımımızın da puanı belli oldu. Peki, Türkiye FIFA dünya sıralamasında kaçınca sırada yer alıyor?

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1553 puanla 27. sırada yer aldı.


Arjantin'in zirvede bulunmaya devam ettiği sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmazken, ilk 10'da ise Portekiz bir basamak yükselerek 6. sıraya çıktı, Hollanda ise bir basamak düşerek 7. sıraya geriledi. Almanya 10. sıradan 9. sıraya yükselirken, Hırvatistan da bir basamak yükselerek 10. sırada yer aldı. Daha önce ilk 10'da bulunan İtalya ise 12. sıraya geriledi.


Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Eylül 2025'de açıklanacak.


İlk 10 sıra şu şekilde:
1
Arjantin 1885
2
İspanya 1867
3
Fransa 1862
4
İngiltere 1813
5
Brezilya 1777
6
Portekiz 1770
7
Hollanda 1758
8
Belçika 1736
9
Almanya 1716
10
Hırvatistan 1707



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