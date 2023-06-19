A Milli Takımımız bu sonuçla puanını 9 yaparak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanda kaldı.

9. dakikada Merih’in ara pasında sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik’in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek son çizgiye inip içeri çevirdiği topa Mepham’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Maresca, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

34. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Kerem hiç beklemeden vuruşunu yaptı. Kerem’in vuruşunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.