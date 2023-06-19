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Spor

ÖZET | Türkiye-Galler: 2-0

A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmasında Galler'i 2-0 mağlup etti. Türkiye-Galler maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:22 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye-Galler

Türkiye-Galler

A Milli Takımımız bu sonuçla puanını 9 yaparak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanda kaldı.

Türkiye-Galler maç özeti

9. dakikada Merih’in ara pasında sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik’in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek son çizgiye inip içeri çevirdiği topa Mepham’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Maresca, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

34. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Kerem hiç beklemeden vuruşunu yaptı. Kerem’in vuruşunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Morrell’in Ferdi Kadıoğlu’na yaptığı müdahaleyi hakem Maresca direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

45+5. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Orkun Kökçü’nün sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ward’da kaldı.


#Türkiye
#Galler
#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
4 saat önce
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