Türkiye-Hollanda maçında tartışılan an: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

Türkiye-Hollanda maçında konuk ekip ilk yarının son dakikasında çok tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Okay Yokuşlu bu pozisyonda topu çizgiden çıkarttı ve gole izin vermedi.

Hollandalıların gol itirazı ettiği pozisyonda mücadelenin hakemi Michael Oliver oyunu devam ettirdi. Yan hakemden de 'gol' uyarısı gelmedi.

FIFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel, pozisyonla ilgili şu paylaşımda bulundu;