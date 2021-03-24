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Türkiye-Hollanda maçında tartışılan an: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

Türkiye ile Hollanda arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Hollanda'nın etkili geldiği pozisyonda Okay Yokuşlu topu çizgiden çıkarttı. Hollandalılar pozisyonda topun çizgiden geçtiğini iddia ederken İngiliz hakem Michael Oliver mücadeleyi devam ettirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-Hollanda maçında tartışılan an: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
Türkiye-Hollanda maçında tartışılan pozisyon.

Türkiye-Hollanda maçında konuk ekip ilk yarının son dakikasında çok tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Okay Yokuşlu bu pozisyonda topu çizgiden çıkarttı ve gole izin vermedi.

Hollandalıların gol itirazı ettiği pozisyonda mücadelenin hakemi Michael Oliver oyunu devam ettirdi. Yan hakemden de 'gol' uyarısı gelmedi.

FIFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel, pozisyonla ilgili şu paylaşımda bulundu;

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