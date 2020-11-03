ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası: Balıkesirspor Esenler Erokspor maçı kaç kaç bitti?

Türkiye Kupası'nda Esenler Erokspor sürprizi: 1. Lig ekibini elediler

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, 3. Lig ekibi Esenler Erokspor, normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 tamamlanan maçta, TFF 1. Lig takımı Balıkesirspor'a penaltı atışları sonucunda 6-5 üstünlük kurarak, 4. tura yükseldi.

Haber Merkezi AA, İHA
İki takım futbolcularının top kapma mücadelesi.

İki takım futbolcularının top kapma mücadelesi.

Fotoğraf: İlkan Toprak / AA

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor, 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor ile kupada karşılaştı. 90 dakikası ve uzatma dakikaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonucu kazanan Esenler Erokspor bir üst tura yükseldi.

Maçın önemli anları

7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Dersim Şahan’ın ara pasıyla topla buluşan Oğuz Han kaleci Yaren İzzet’in yanından topu filelerle buluşturdu. 1-0

32. dakikada Hüseyin Afkan’ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

50. dakikada Recep Kalkan, Anıl Taşdemir’i ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Anıl Taşdemir topu ağlarla buluşturdu. 2-0

60. dakikada Hakkı Türker’in ceza sahası içine yaptığı ortada Enes Soy topu filelerle buluşturdu. 2-1

90+2. dakikada Abdurrahman Kuyucu’nun ceza sahasına gönderdiği topta Abraham Nwankwo meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-2

113. dakikada İsmail Yüksek’in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Abraham Nwankwo’un kafa vuruşunu kaleci Yaren İzzet kurtardı.

Penaltılara giden maçta Esenler Erokspor 6 kez fileleri bulurken, Balıkesirspor 5 golde kaldı.

Esenler Erokspor'dan Mert Somay, Hakkı Türker, Muammer Sarıkaya, Berk Taşkın, Hüseyin Afkan ve İdris Furat penaltı atışlarını gole çeviren isimler oldu.


Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.Kupanın 3. turunda, 2. turu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım, Misli.com 2. Lig'den 39 takım olmak üzere toplam 86 takım yer aldı.3. eleme turu, seri başı takımlarının sahasında tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.EşleşmelerÇekilen kura çekimi sonrası eşlemler şu şekilde oluştu;Bodrumspor- Niğde Anadolu FKManisa FK-GümüşhanesporAdana Demirspor-Alanya KestelsporAnkaragücü-KocaelisporSamsunspor-MuğlasporAnkaraspor-PazarsporAdanaspor-68 Aksaray BelediyesporFatih Karagümrük-Nevşehir Belediyesporİnegölspor-Sultanbeyli Belediyesporİstanbulspor-ElazığsporAltınordu-FethiyesporKahramanmaraşspor-SomasporBoluspor-HacettepesporSancaktepe FK-Serik BelediyesporTarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdusporZonguldak Kömürspor-Darıca GençlerbirliğiAfyonspor-KarabüksporAltay-1922 KonyasporUşakspor-Şile YıldızsporHatayspor-ŞanlıurfasporSakaryaspor-DiyarbekirsporYeni Malatyaspor-Artvin HopasporKırşehir Belediyespor-Yozgatspor Çorumspor-EyüpsporBandırmaspor-Belediye DerincesporEskişehirspor-CizresporKastamonuspor-Amed Sportif FaaliyetleriBalıkesirspor-Esenler EroksporBB Erzurumspor-Karaköprü BelediyesporAnkara Demirspor-Mamak FKErgene Velimeşespor-Karacabey BelediyesporSarıyer-TurgutlusporGiresunspor-TekirdağsporAnkara Keçiörengücü-Büyükçekmece TepeciksporKayserispor-YomrasporVanspor-Sivas BelediyesporMenemenspor-24 ErzincansporTuzlaspor-Bayburt Özel İdaresporÜmraniyespor-KırklarelisporBursaspor-KarşıyakaAkhisarspor-Etimesgut BelediyesporPendikspor-DüzcesporHekimoğlu Trabzon-52 OrdusporAltınordu'nun parlayan yıldızı: 17 yaş altında dünyanın en değerlisi oldu

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