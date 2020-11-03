Türkiye Kupası'nda Esenler Erokspor sürprizi: 1. Lig ekibini elediler

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor, 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor ile kupada karşılaştı. 90 dakikası ve uzatma dakikaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonucu kazanan Esenler Erokspor bir üst tura yükseldi.

Maçın önemli anları

7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Dersim Şahan’ın ara pasıyla topla buluşan Oğuz Han kaleci Yaren İzzet’in yanından topu filelerle buluşturdu. 1-0

32. dakikada Hüseyin Afkan’ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

50. dakikada Recep Kalkan, Anıl Taşdemir’i ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Anıl Taşdemir topu ağlarla buluşturdu. 2-0

60. dakikada Hakkı Türker’in ceza sahası içine yaptığı ortada Enes Soy topu filelerle buluşturdu. 2-1

90+2. dakikada Abdurrahman Kuyucu’nun ceza sahasına gönderdiği topta Abraham Nwankwo meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-2

113. dakikada İsmail Yüksek’in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Abraham Nwankwo’un kafa vuruşunu kaleci Yaren İzzet kurtardı.

Penaltılara giden maçta Esenler Erokspor 6 kez fileleri bulurken, Balıkesirspor 5 golde kaldı.

Esenler Erokspor'dan Mert Somay, Hakkı Türker, Muammer Sarıkaya, Berk Taşkın, Hüseyin Afkan ve İdris Furat penaltı atışlarını gole çeviren isimler oldu.

Maç Sonucu; Balıkesirspor 2 - 2 Esenler Erokspor



Penaltı Sonucu; Balıkesirspor 5 - 6 Esenler Erokspor pic.twitter.com/B36vLFTvQq — Esenler Erokspor (@EsenlerErokspor) November 3, 2020