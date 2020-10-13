Rakibimiz Sırbistan'da 7 futbolcu kadrodan çıkarıldı

Sırbistan Futbol Federasyonundan (FSS) yapılan açıklamada, aday kadroda yer alan 7 ismin bugün Türkiye'ye hareket eden kafilede yer almadığı belirtildi.

Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kendi kulüplerine erken dönmek için A Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve kafileden ayrıldıkları bildirildi.

Türkiye ile Sırbistan, yarın Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Sırbistan karşısında 583. maçına çıkıyor Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 310'u resmi, 272'si özel 582 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 138 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 767 gol attı, kalesinde 828 gol gördü.A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 582 karşılaşmanın 501'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Hükmen galibiyet ve Kosova maçıA Milli Futbol Takımı, geride kalan 582 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Rusya'yı salladık ama yıkamadık2020 yılındaki 5. maçA Milli Takım, 2020 yılındaki beşinci maçını Sırbistan ile İstanbul'da oynayacak. Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Sırbistan ile ikinci maçA Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ikinci maçını yarın oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan ile ilk maçını 6 Eylül 2020'de deplasmanda oynamış ve mücadele golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.Şenol Güneş'ten futbolcularına talimat: İçeriye oynamayın arkaya atınGaleri: Rus basını Milli Takımımızı öve öve bitiremedi: Türkler zafere daha yakındı