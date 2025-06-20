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'Potanın Perileri' gruptaki son maçını Yunanistan ile oynayacak

'Potanın Perileri' gruptaki son maçını Yunanistan ile oynayacak

10:0420/06/2025, Cuma
AA
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre ile Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli takımdan Derin Erdoğan (sağda) rakibi Laure Margot ile mücadele etti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre ile Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli takımdan Derin Erdoğan (sağda) rakibi Laure Margot ile mücadele etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise Fransa ile İsviçre, yarın saat 17.30'da karşılaşacak.


Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.


Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, ev sahibi Yunanistan'a karşı galip gelmesi halinde grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkacak. Milliler, karşılaşmayı kaybetmesi halinde ise turnuvaya veda edecek.


A Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, lider olarak son 8 arasına kalmayı garantilemişti.

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