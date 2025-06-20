A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre ile Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli takımdan Derin Erdoğan (sağda) rakibi Laure Margot ile mücadele etti.