Türkiye'de ilk defa bir kulübün sahibi yabancı olabilir

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Göztepe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Rusya ve Ukrayna arasında süren barış görüşmeleri için Türkiye'de bulunan Roman Abramovich'in İzmir ekibini almak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Şirket statüsünde olan kulübün satışa hazır olması Göztepe'yi diğer kulüplerden ayıran en önemli özellik.

Teknesiyle Ege'de bulunan Rus iş adamının ilerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.