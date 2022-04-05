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Türkiye'de ilk defa bir kulübün sahibi yabancı olabilir

Türkiye'de kulüplerin satılması meselesi uzun zamandır gündemi meşgul ediyordu. Yeni spor yasasının da olanak sağladığı bu konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyede ilk defa bir kulübün sahibi yabancı olabilir
Roman Abramovich

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Göztepe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Rusya ve Ukrayna arasında süren barış görüşmeleri için Türkiye'de bulunan Roman Abramovich'in İzmir ekibini almak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Şirket statüsünde olan kulübün satışa hazır olması Göztepe'yi diğer kulüplerden ayıran en önemli özellik.

Teknesiyle Ege'de bulunan Rus iş adamının ilerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

  • Göztepe, Süper Lig'de küme düşmeye aday takımlardan biri konumunda. İzmir temsilcisi şu anda 27 puanla 18. sırada yer alıyor.
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