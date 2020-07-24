SERİE A

Udinese Juventus maç özeti ve golleri

Juventus son dakikada yıkıldı (ÖZET)

Serie A'da Udinese'ye konuk olan Juventus, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları bu sonuçla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansını değerlendiremedi. Udinese-Juventus maç özeti ve gollerine haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Ronaldo mücadelede 90 dakika forma giydi.

Ronaldo mücadelede 90 dakika forma giydi.

Fotoğraf: JENNIFER LORENZINI / Reuters

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında lig lideri Juventus, deplasmanda Udinese'ye 2-1 yenildi.

Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk Juventus aradığı golü 42. dakikada Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'in ayağından buldu: 0-1.

İlk yarı, Juventus'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarının 52. dakikasında Ilija Nestorevski, Udinese adına maçta yeniden eşitliği sağlayan golü attı: 1-1.

Karşılaşmanın 90+2.dakikasında sahneye çıkan Seko Fofana, ev sahibi takımı 2-1 üstün duruma getirdi. Juventus'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yenen Udinese, aldığı 3 puanla, puanını 39'a yükselterek, küme düşme hattından uzaklaştı ve 15. sıraya çıktı.

Merih Demiral maç kadrosunda yer aldı ancak mücadelede görev yapmadı.
Merih Demiral maç kadrosunda yer aldı ancak mücadelede görev yapmadı.

Şampiyonluğunu ilan etme fırsatını tepti

Serie A'nın bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansı yakalayan Juventus ise Udinese'yi mağlup edemeyerek, bu fırsatı değerlendiremedi. Siyah-beyazlı takım, ligde son 5 haftada 2. yenilgisini alırken, toplamda ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Bu yenilgiye rağmen Juventus, 80 puanla zirvedeki yerini korurken, ligde en yakın rakibi Atalanta'nın 6 puan önünde yer alıyor.

Udinese-Juventus maç özeti


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray'da bir dönem kapandı: Selçuk İnan...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.