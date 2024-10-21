Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları ne zaman, hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları ne zaman, hangi maçlar var?

10:4021/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Milan evinde Club Brugge’ü konuk edecek. 22 Ekim Salı günü toplamda 9 maç oynanacak. Geriye kalan 9 maç ise 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları ne zaman, hangi maçlar var? İşte haftanın programı…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, yarın 9 maçla açılacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. hafta müsabakaları, yarın ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? İşte sorunun cevabı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın perdesi, yarın 9 maçla açılacak.

"Devler Ligi"nde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ekim Salı:

19.45 Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika)

19.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda)

22.00 Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya)

22.00 Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23 Ekim Çarşamba:

19.45 Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya)

19.45 Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere)

22.00 Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa)

22.00 Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI






#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Devler Ligi
#3. hafta

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı