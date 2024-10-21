UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Milan evinde Club Brugge’ü konuk edecek. 22 Ekim Salı günü toplamda 9 maç oynanacak. Geriye kalan 9 maç ise 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları ne zaman, hangi maçlar var? İşte haftanın programı…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, yarın 9 maçla açılacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. hafta müsabakaları, yarın ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? İşte sorunun cevabı.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın perdesi, yarın 9 maçla açılacak.
"Devler Ligi"nde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika)
19.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda)
22.00 Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya)
22.00 Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya)
22.00 Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz)
22.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)
19.45 Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya)
19.45 Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya)
22.00 Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere)
22.00 Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa)
22.00 Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda)
22.00 Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya)