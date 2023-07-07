Ugarte PSG'de

Kariyerine ülkesinin Fenix takımında başlayan Ugarte, daha sonra Portekiz'de Famalicao ve Sporting Lizbon formaları giydi. Sporting Lizbon ile iki sezonda 85 maça çıkan genç futbolcu, Uruguay Milli Takımı'nda ise 8 kez görev yaptı.