Uğurcan ve Bakasetas için 2 kriter

Trabzonspor’da kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi isimler arasında yer alan kaleci Uğurcan Çakır ve Yunan orta saha oyuncusu Anastosios Bakasetas’a olan ilgi bitmek bilmiyor.

Uğurcan için Portekiz’den Benfica’nın yanı sıra Fransa’dan Marsilya ve Monaco ile İngiltere’den de kulüplerin ilgisinin olduğu kaydedildi. Bakasetas içinse şu ana kadar en ciddi talibin İtalya’dan Fiorentina olduğu belirtildi.

İki oyuncu için yaşanan gelişmeleri takip eden başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetici arkadaşlarının bir yol haritası belirlediği ifade edildi. Bordo-mavili yönetim, her iki oyuncunun da takımdan gönderilmesi için iki kriter belirledi. Öncelikli olarak 15 milyon Euro’nun altındaki teklifler masaya dahi yatırılmayacak. Bunun yanında bir diğer kriter ise oyuncuların yerlerinin doldurulması olacak.

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Kale için arayışlar başladı

Her iki oyuncunun da takımdan ayrılma ihtimalini göz önüne alan Trabzonspor yönetimi, öncelikli olarak Uğurcan Çakır’ın yerini doldurmak için çalışmalarını yürütüyor.

Bordo-mavililerde bu bölge için Göztepe’den İrfan Can, Kasımpaşa’dan Ertuğrul Taşkıran, Çaykur Rizespor’dan Tarık Çetin ve Samsunspor’dan Nurullah Aslan’ı listesine almış durumda. Trabzonspor yönetiminin, söz konusu isimler için temaslara başladığı kaydedildi.

Yönetim kurulu, Bakasetas’ın satılması durumunda bu bölge için de arayışlara hız verecek.

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