Spor ÖZET | Ümraniyespor - Alanyaspor 3-1
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ÖZET | Ümraniyespor - Alanyaspor: 3-1

Ümraniyespor, Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Umut Nayir (2) ve Geraldo attı. Alanyaspor'un tek golü Wilson Eduardo'dan geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümraniyespor-Alanyaspor maç özeti ve golleri izle: Geraldo gol izle
Ümraniyesporlu futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig’in 13’üncü haftasında HangiKredi Ümraniyespor, Corendon Alanyaspor’u kendi sahasında 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 21’inci ve 69’uncu dakikalarda Umut Nayir ile 38’inci dakikada Geraldo kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 56’ncı dakikada Eduardo’dan geldi. Bu sonuçla birlikte bu sezonki ilk galibiyetini elde eden Ümraniyespor, puanını 6’ya yükseltti. Alanyaspor ise 5’inci mağlubiyetini alarak 16 puanda kaldı.

Geraldo'nun golü dikkat çekti

Ümraniyesporlu Geraldo'nun Alanyaspor'a attığı gol sosyal medyada gündem oldu. Kullandığı kornerde direkt kaleyi düşünen futbolcu takımının ikinci golünü attı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Maçtan dakikalar;

1. dakikada Strahil Popov’un sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Yonathan del Valle’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

3. dakikada Yonathan del Valle’nin ceza yayının solundan uzak köşeye yerden vuruşunda kaleci Runar Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL!

  • 21. dakikada Yonathan del Valle’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Nayir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan pozisyona ilk olarak ofsayt verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla orta noktayı gösterdi. 1-0

GOL!

  • 38. dakikada Geraldo’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

47’nci dakikada Del Valle, sol kanattan topla birlikte hızlandı ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Runnarsson topu çeldi.

GOL!

  • 56’ncı dakikada Balkovec’in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası yayında bulunan Eduardo’da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

GOL!

  • 69’uncu dakikada Bettaieb, Avounou’nun pasında savunma arkasına sarktı. Sol kanattan ceza sahası çizgisine kadar gelen Bettaieb’in pasında Geraldo ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunu direkten dönerken, seken topu Umut Nayir tamamladı: 3-1.

86’ncı dakikada Cavaleiro’nun sağ kanattan içeri kestiği ortada Hassan’ın kafa vuruşunda top direğe çarparak auta gitti.

Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
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