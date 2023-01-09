FIFA'nın Uruguay kararı bekleniyor: Gimenez, Cavani ve Muslera tehlikede

FIFA, Katar Dünya Kupası H grubunda Uruguay-Gana maçı sonunda yaşanan olaylar nedeniyle 3 futbolcu hakkında Uruguay Futbol Federasyonu'ndan savunma istemişti. Süre bugün doldu.

5 Aralık'ta açılmış olan dosyada Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ile Uruguay Federasyonu'nun ceza alması bekleniyor.

FIFA Disiplin Komitesi, Fernando Muslera'nın Gana maçının sonundaki tavırları ve hakeme olan tepkisi sebebiyle soruşturma başlattı pic.twitter.com/FOsFGgLYk5 — SPOR (@yenisafakspor) December 5, 2022

Ne olmuştu?

H grubu son maçında Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etmiş fakat bu skor gruptan çıkmalarına yetmemişti. İkinci yarıda ise Güney Amerikalılar iki defa penaltı beklemiş fakat penaltı verilmemişti.

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Maç sonunda ise içinde Muslera, Gimenez ve Cavani'nin içinde bulunduğu birkaç futbolcu hakem Siebert'in etrafını sararak tepki göstermiş hatta darp etmeye yakın temaslarda bulunmuşlardı. Alman hakem de Cavani ile Gimenez sarı kart göstermişti.

Uruguay, Gana'ya karşı bir gol daha bulsaydı averaj fazlasıyla gruptan çıkacaktı.

Uruguay Federasyonu, FIFA'nın disiplin kuruluna savunma vermek için sürenin uzatılmasını talep etti. FIFA da yılbaşından önce verdiği cevapta, 9 Ocak Pazartesi'yi son gün olarak belirledi.

15 maç ceza alabilir

Raporda özellikle Alman hakem Siebert'in sahadan çıkarken neler olduğunu, özellikle de Atletico Madrid'in stoperi Gimenez tarafından maruz kaldığı iki olayı mercek altına aldığı öğrenildi. 27 yaşındaki stoperin, FIFA Disiplin Kanunu'nun 11. ve 12. maddelerinin ihlal ettiği söyleniyor.

11. madde saldırgan, davranışlar ve "gerçek veya tüzel bir kişiye, özellikle saldırgan dil veya jestler yoluyla herhangi bir şekilde hakaret etmekten" veya "futbolu veya FIFA'yı itibarsızlaştıran davranışları benimsemekten" bahsettiği Adil Oyun ilkelerinin ihlali ile ilgili.

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Özellikle 12. madde, oyuncunun FIFA üyesine çok sert, darp içeren tepki ve yanlış davranışı: "Saldırı halinde en az 15 maç"

(dirsek, yumruklama, tekme veya ısırma; tükürmek, vurmak vb.)

Prosedüre göre soruşturma hakimi, Disiplin Komitesi'ne aktarmak için tüm belgeleri inceleyecek. Bu incelemenin 10 ila 15 gün arası sürmesi bekleniyor.

Sonunda bu raporların kabul edilmesi ve Uruguay'ın savunmasının yeterli olmaması durumunda, cezai yaptırım uygulanması halinde Atletico Madrid ile oynayacağı maçları da etkileyebilir.

Muslera ve Cavani'ye uluslararası ceza

Olayın içinde Gimenez'in yanı sıra bulunan Cavani ve Muslera'nın da ceza alması öngörülüyor fakat bu konuda ceza verilecek maddelere ilişkin bilgi yok.

Bu iki ismin Gimenez'e nispeten sadece Uluslararası organizasyonlarda ve milli takımı kapsayan cezalar alması bekleniyor.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Dünya Kupası'nda hiç süre almadı.

Uruguay Federasyonu, karar resmileştikten sonra, FIFA Temyiz Başvurusuna ve ve CAS'a itiraz edebilir.

Maç sonu Luis Suarez... pic.twitter.com/7diojcdOeW REKLAM December 2, 2022

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