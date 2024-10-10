Ziraat Türkiye Kupası 2. turda Uşak Spor A.Ş. evinde Bursaspor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası 2. turda Uşak Spor A.Ş. evinde Bursaspor’u konuk ediyor. Uşak 1 Eylül stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Armağan Çıbık yönetecek. Peki, Uşak Spor A.Ş. - Bursaspor saat kaçta, hangi kanalda? İşte Uşak Spor A.Ş. - Bursaspor canlı izleme ekranı…
Ziraat Türkiye Kupası’nda Uşak Spor A.Ş. ve Bursaspor karşı karşıya geliyor. Uşakspor A.Ş. - Bursaspor canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
UŞAK SPOR A.Ş. - BURSASPOR CANLI İZLE
UŞAK SPOR A.Ş. - BURSASPOR CANLI İZLE
UŞAK SPOR A.Ş. - BURSASPOR CANLI SKOR
UŞAK SPOR A.Ş. - BURSASPOR CANLI SKOR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI
#Ziraat Türkiye Kupası
#Uşak Spor A.Ş
#Bursaspor