UŞAK SPOR A.Ş. - BURSASPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Giresun evinde Viranşehir Belediyespor’u konuk ediyor. Bugün saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek. Maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Giresunspor - Viranşehir Belediyespor maçını canlı izlemek ve canlı skor ekranına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.