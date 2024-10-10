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Uşak Spor A.Ş. - Bursaspor Canlı İzle - Canlı Skor

Uşak Spor A.Ş. - Bursaspor Canlı İzle - Canlı Skor

14:2710/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası 2. turda Uşak Spor A.Ş. evinde Bursaspor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası 2. turda Uşak Spor A.Ş. evinde Bursaspor’u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 2. turda Uşak Spor A.Ş. evinde Bursaspor’u konuk ediyor. Uşak 1 Eylül stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Armağan Çıbık yönetecek. Peki, Uşak Spor A.Ş. - Bursaspor saat kaçta, hangi kanalda? İşte Uşak Spor A.Ş. - Bursaspor canlı izleme ekranı…

Ziraat Türkiye Kupası’nda Uşak Spor A.Ş. ve Bursaspor karşı karşıya geliyor. Uşakspor A.Ş. - Bursaspor canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

UŞAK SPOR A.Ş. - BURSASPOR CANLI İZLE

Uşak Spor A.Ş. - Bursaspor maçını canlı izlemek için

UŞAK SPOR A.Ş. - BURSASPOR CANLI SKOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI



#Ziraat Türkiye Kupası
#Uşak Spor A.Ş
#Bursaspor

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