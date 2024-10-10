Bursaspor 3. turda.
Ziraat Türkiye Kupası 2. ön eleme turu karşılaşmasında Bursaspor deplasmanda Uşakspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 60. dakikada Yiğitali Bayrak kaydetti. Uşakspor-Bursaspor maçının özetine ve Türkiye Kupası 2. ön eleme turu sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. ön eleme turu karşılaşmasında Uşakspor'u 1-0 mağlup etti.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 60. dakikada Yiğitali Bayrak attı.
Bu sezon çıktığı 7. resmi maçında da yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor, adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.
UŞAKSPOR - BURSASPOR MAÇ SONUCU
UŞAKSPOR - BURSASPOR MAÇ SONUCU
UŞAKSPOR - BURSASPOR MAÇ ÖZETİ
UŞAKSPOR - BURSASPOR MAÇ ÖZETİ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ÖN ELEME TURU SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ÖN ELEME TURU SONUÇLARI
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