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Bursaspor Türkiye Kupası ikinci ön eleme turunda Uşakspor'u tek golle geçti |ÖZET

Bursaspor Türkiye Kupası ikinci ön eleme turunda Uşakspor'u tek golle geçti |ÖZET

16:5910/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Bursaspor 3. turda.
Bursaspor 3. turda.

Ziraat Türkiye Kupası 2. ön eleme turu karşılaşmasında Bursaspor deplasmanda Uşakspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 60. dakikada Yiğitali Bayrak kaydetti. Uşakspor-Bursaspor maçının özetine ve Türkiye Kupası 2. ön eleme turu sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. ön eleme turu karşılaşmasında Uşakspor'u 1-0 mağlup etti.


Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 60. dakikada Yiğitali Bayrak attı.

Yiğit Ali Bayrak’ın gol vuruşu.

Bu sezon çıktığı 7. resmi maçında da yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor, adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.


UŞAKSPOR - BURSASPOR MAÇ SONUCU


UŞAKSPOR - BURSASPOR MAÇ ÖZETİ

Uşakspor - Bursaspor maçının özetini izlemek için


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ÖN ELEME TURU SONUÇLARI


#Bursaspor
#Uşakspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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