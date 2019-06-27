LA LİGA

Valencia kaleci Cillessen'i transfer etti

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia, Barcelona forması giyen 30 yaşındaki Hollandalı kaleci Jasper Cillessen'i kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Jasper Cillessen

Jasper Cillessen

Fotoğraf: Jon Nazca

Üç sezon Barcelona forması giyen kaleci Cillessen, 35 milyon avro bonservis ücreti karşılığında Valencia'ya transfer oldu.

Valencia Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollandalı milli futbolcunun kendisini 2023'e kadar bu kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi. Cillessen'in kontratındaki serbest kalma bedelinin 80 milyon avro olarak belirlendiği aktarıldı.

  • Hollanda Milli Takımı'nda 48 maçta görev yapan Jasper Cillessen, Barcelona'dan önce Ajax ve NEC Nijmegen takımlarında forma giymişti.

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