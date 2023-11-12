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Spor

Phillip Cocu istifa etti

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Vitesse'yi çalıştıran Phillip Cocu, görevinden istifa etti.

14:45 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 14:46 - 12/11/2023 Pazar
AA
Phillip Cocu

Phillip Cocu

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, son olarak görev yaptığı Vitesse'den istifa etti.


Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki Cocu'nun, takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi.


Fenerbahçe'yi 2018 yılında çalıştıran futbolcu kökenli teknik adamlardan Cocu yönetiminde Vitesse, bu sezon 12 maç sonunda topladığı 8 puanla ligin son sırasında yer alıyor.


Cocu, Vitesse ve Fenerbahçe'nin yanı sıra PSV Eindhoven ve Derby County takımlarında da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.








#Phillip Cocu
#Vitesse
#Hollanda Eredivisie
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