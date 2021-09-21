Vitor Pereira'dan şampiyonluk sözleri: "Savaşacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig’de şampiyonluk için savaşacaklarını, UEFA Avrupa Ligi’nde de gidebildikleri en uzak noktaya gitmek için mücadele edecekleri belirtti.

Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada, “Bu takımın karakteri, kalitesi var. Bu takım birlik olmuş durumda. Önümüzde çok uzun bir yol var ve zirvenin sadece 3 puan gerisindeyiz. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Kesinlikle bu sene şampiyonluk için savaşacağız. Hem vücut hem ruh hem de kafa olarak şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Bu takım şampiyonluk yarışında gereken cevabı verecek. Avrupa Ligi’nde de gidebildiğimiz en uzak noktaya giderek, elimizden gelen en iyi performansımızı sergileyeceğiz’ ifadelerini kullandı.

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Rotasyon devam edecek

Teknik direktör Vitor Pereira, yoğun maç temposunda rotasyona devem edecek ve sakatlık riskine karşı oyuncuları bazı maçlarda yedek soyunduracak. Portekizli çalıştırıcı, perşembe günü ligde oynanacak GZT Giresunspor maçında da rotasyon yapacak. Pereira, Başakşehir maçında Valencia, Mert Hakan, Rossi ve Mesut Özil’i dinlendirmiş, yorgunluk seviyeleri yüksek olan oyuncularını yedek soyundurmuştu. 4 futbolcu GZT Giresunspor maçında ilk 11’de sahaya çıkacak. Pereira, savunma kurgusunu değiştirmeyecek ve orta saha kurgusunda bir tek Meyer’i yedek kulübesine çekecek.

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