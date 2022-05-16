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Werder Bremen geri döndü

Almanya İkinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga 2) sezonu 2. sırada tamamlayan Werder Bremen Almanya Birinci Futbol Ligi’ne (Bundesliga) yeniden yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Werder Bremen geri döndü
Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar sahaya indi.

Werder Bremen sezonun 34. haftasında konuk ettiği Jahn Regensburg'u 10. dakikada Niclas Füllkrug ve 51. dakikada Marvin Ducksch’un attığı gollerle 2-0 yendi.

Bu galibiyetle sezonu 63 puanla ikinci sırada tamamlayan Werder Bremen bir yıl aradan sonra yeniden Bundesliga’ya yükseldi.

Daha önce Bundesliga’ya çıkmayı garantileyen Schalke 04 de deplasmanda Nürnberg’i 15. dakikada Rodrigo Zalazar ve 88. dakikada Simon Terodde’nin golleriyle 2-1 yendi. Nürberg’in tek golü 86. dakikada Lukas Schleimer’den geldi.

Schalke 04 bu galibiyetle puanını 65’e çıkararak 2021-2022 sezonunda İkinci Futbol Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.

Hamburg da Hansa Rostock’u 3-2 yenerek 60 puan ve averajla sezonu 3. sırada tamamladı.

Böylelikle Hamburg, Bundesliga’ya yükselmek için Bundesliga’da sezonu 16. sırada tamamlayan Hertha Berlin ile “play out” maçları oynayacak.

  • Bundesliga 2’de ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan Bundesliga'ya yükseliyor. Sezonu 3'üncülükle tamamlayan takım ise Bundesliga’yı 16. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.

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