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Willian Arao: Fenerbahçe'ye canımı vermeye geldim

Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Willian Arao: Fenerbahçeye canımı vermeye geldim
Ülker Stadyumu'nda poz verdi.

Fenerbahçe Kulübü, Flamengo'dan Willian Arao'yu renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Willian Arao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Hayatımı Fenerbahçe için ortaya koyacağım"


30 yaşındaki futbolcu ise transferi için, "Hedeflerimize umarım ulaşacağız. Hem ben, hem de Fenerbahçe mutlu olacak. Her maçta savaşacağım. Hayatımı Fenerbahçe için ortaya koyacağım. Canımı vermeye geldim. Umarım çok başarılı olacağız" dedi.

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