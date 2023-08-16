Willian Arao Panathinakos'ta

Willian Arao
Yeni sezonda teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasında yer almayan Brezilyalı orta saha Willian Arao'nun ayrılığı gerçekleşti.
Yunan ekiplerinden Panathinakos'un Brezilyalı orta sahayı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, Arao'nun transferinden bonuslarla beraber 3 milyon Euro kasasına koyacak.
Willian Arao, geçtiğimiz sezon başı Flamengo'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 45 çıkıp 1 gol atıp 5 asistlik katkı sağladı.