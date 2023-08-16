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Spor

Willian Arao Panathinakos'ta

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha Willian Arao Yunanistan ekiplerinden Panathinakos'a transfer oluyor.

10:29 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Willian Arao

Willian Arao

Yeni sezonda teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasında yer almayan Brezilyalı orta saha Willian Arao'nun ayrılığı gerçekleşti.


Yunan ekiplerinden Panathinakos'un Brezilyalı orta sahayı kadrosuna kattı.


Sarı-lacivertliler, Arao'nun transferinden bonuslarla beraber 3 milyon Euro kasasına koyacak.


Willian Arao, geçtiğimiz sezon başı Flamengo'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.


Fenerbahçe formasıyla toplamda 45 çıkıp 1 gol atıp 5 asistlik katkı sağladı.








#Fenerbahçe
#Willian Arao
#Transfer
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