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Willian'ın yeni takımı belli oldu: Ölüm tehditleri alıyordu

Geçtiğimiz sezon Arsenal'dan bedelsiz bir şekilde Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'a transfer olan Willian, aldığı ölüm tehditlerinin ardından ayrılık kararı aldı. Sözleşmesini fesheden 34 yaşındaki oyuncunun da yeni takımı belli oldu. Willian hangi takıma transfer oldu? Willian neden ölüm tehditleri aldı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Willian hangi takıma transfer oldu? Willian neden ölüm tehditleri aldı?
Willian'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Arsenal'dan Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'a transfer olan Willian, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle ayrılık kararı aldı. Sözleşmesini feshettikten sonra adı Türk takımlarıyla da anılan Willian'ın yeni durağı belli oldu.

Willian hangi takıma transfer oldu?

İngiltere Premier Lig’in yeni ekiplerinden Fulham, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Brezilyalı kanat oyuncusu Willian’ı kadrosuna kattı. Corinthians’ta ölüm tehditleri aldıktan sonra ayrılık kararını açıklayan futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Fulham ile sözleşmeyi imzalayacak. Transfer döneminde Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük ile adı anılan Willian, Premier Lig’de Chelsea ve Arsenal forması giymişti.

Willian neden ölüm tehditleri aldı?

  • Geçtiğimiz yaz Corinthians’a giden Willian, ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. Brezilya basınına yaptığı açıklamada, “Brezilya’ya tehdit edilmek için gelmedim” diyen Willian, “Corinthians ne zaman kaybetse ve ben iyi oynamasam, sosyal medyada eşime ve çocuklarım tehditler savuruluyor. Son zamanlarda babama ve kız kardeşime de saldırmaya başladılar. Tehditler ve hakaretler yağdırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ölüm tehditleri alınca takımından ayrıldı
SPOR
Ölüm tehditleri alınca takımından ayrıldı


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