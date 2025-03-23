Yalovaspor 78-75 Karşıyaka Maç Özeti (VİDEO)

Yalovaspor - Karşıyaka maçından kare.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Yalovaspor konuk ettiği Karşıyaka'yı 78-75 mağlup etti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Karşıyaka'yı 78-75 mağlup etti.
OYUNCU SAYILARI:
Yalovaspor:
Grant Sherfıeld 14, Kadir Bayram 2, Martin Krampelj 13, Ege Özçelik 8, Bryan Griffin 4, David Nichols 8, Jaylen Johnson 13, Martin Peterka 16
Karşıyaka:
Michael Smith 19, Roberto Gallinat 18, Hakan Sayılı 12, Thomas Akyazılı 5, Mert Celep 5, Mehmet Demirel 2, Muhsin Yaşar 10, Ergi Tırpancı 4
PERİYOT SONUÇLARI:
1'inci periyot:
24-16
Devre:
38-37
3'üncü periyot:
57-58
YALOVASPOR - KARŞIYAKA MAÇ ÖZETİ
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#Türkiye Basketbol Süper Ligi