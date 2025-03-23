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Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu

Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu

18:1023/03/2025, Pazar
AA
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Final müsabakasından kare.
Final müsabakasından kare.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin rakibi Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Emlak Konut'u 85-64 mağlup eden ÇİMSA ÇBK Mersin, şampiyonluğa ulaştı.


İki takımın da dış atışlardan etkili olduğu karşılaşmanın 5. dakikasını ÇİMSA ÇBK Mersin, 11-8 üstün geçti. Skor üretmekte zorlanan Emlak Konut karşısında oyun üstünlüğünü eline geçiren ve özellikle boyalı alandan kaydettiği basketlerle farkı açan Mersin temsilcisi, ilk periyodu 27-13 önde tamamladı.


İkinci çeyrekte uzun oyuncularından bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışan Emlak Konut karşısında topu iyi dolaştıran ve hücumda kontrollü oyununu sürdüren ÇBK Mersin, soyunma odasına 50-31 üstün gitti.


Üçüncü periyotta McCovan ile pota altını iyi kullanan ÇİMSA ÇBK Mersin, dış atışlardan bulduğu basketlerle de farkı 28 sayıya kadar yükseltti ve son bölüme 74-46 önde girdi.


Dördüncü ve son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ÇBK Mersin, müsabakayı 85-64 kazandı ve ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.




#Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası
#ÇİMSA ÇBK Mersin
#Emlak Konut

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