PREMİER LİG

Yeni sezonda gol atamayan Cenk Tosun kulübeye çekildi

Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Cenk Tosun, takımının Arsenal ile oynadığı maçta ilk 11'e alınmadı. Mavilerin hocası Marco Silva, milli yıldızı formsuzluğu sebebiyle yedek kulübesinde oturttu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon Premier Lig'de gol atamadı.

Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon Premier Lig'de gol atamadı.

Fotoğraf: PHIL NOBLE / Reuters

Yeni sezonda Everton formasıyla henüz gol atamayan Cenk Tosun, Arsenal ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de şans bulamadı. Milli futbolcunun formsuzluğu sebebiyle yedek kulübesinde oturtulduğu belirtildi.

Cenk Tosun, Everton ile yeni sezonda çıktığı 5 Premier Lig maçında 2 asist yapmış ancak gol atamamıştı. Milli futbolcu Everton ile çıktığı 20 resmi maçta toplamda 5 gol attı 2 de asist yaptı.

Cenk Tosun'un yerine Arsenal karşısında 21 yaşındaki Dominic Calvert-Lewin forma giyecek.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.