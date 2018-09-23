Yeni sezonda gol atamayan Cenk Tosun kulübeye çekildi

Yeni sezonda Everton formasıyla henüz gol atamayan Cenk Tosun, Arsenal ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de şans bulamadı. Milli futbolcunun formsuzluğu sebebiyle yedek kulübesinde oturtulduğu belirtildi.

Cenk Tosun, Everton ile yeni sezonda çıktığı 5 Premier Lig maçında 2 asist yapmış ancak gol atamamıştı. Milli futbolcu Everton ile çıktığı 20 resmi maçta toplamda 5 gol attı 2 de asist yaptı.

Cenk Tosun'un yerine Arsenal karşısında 21 yaşındaki Dominic Calvert-Lewin forma giyecek.