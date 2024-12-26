Yeni yıla yeni Fırtına

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu zamana kadar oynadıkları maçlarda sürekli farklı futbolcularla oynadıklarını belirterek, ara transferde yapılacak transferlerle oyuncu ve oyun istikrarını yakalayacaklarını belirtti. En büyük hatalarının basit top kayıpları yapması olduğuna dikkat çeken Güneş, “Topu hızlı çevirip basit top kayıplarını yapmamamız gerekiyor. Her yaptığımız basit top kaybından sonra top bize tehlike olarak geliyor. Doğru oyunun biraz dikkatle, pas isabeti ve hızlı oyun çevresiyle daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

3-4 TRANSFER BEKLENİYOR

Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle özellikle savunmada kadro istikrarını yakalayamadıklarına dikkat çeken Şenol Güneş, 1'er stoper, orta saha, forvet, ve sağ kenar hücum oyuncusunu takıma katmayı planladıklarını belirterek, “Yeni yılın yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Bazı mevkilerde oyuncu eksikliği oyun akışını da etkiliyor. Çünkü geriden hem oyun kurmak hem de rakibin duruşuna göre pozisyon alınması gerekiyor. Stoperde oynattığımız oyuncular şu anda oranın oyuncuları değil. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor fakat yeterli olmadığı görülüyor” diye konuştu.

Bugün başlıyorlar

Lige verilen ara nedeniyle 3 gün izin yapan Trabzonspor yeni yılın ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak. Saviç, Ozan Tufan, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Dragus ve Edin Visca’nın sakatlıklarının devam ettiği bordo-mavili takımda bu oyuncuların durumlarını yakından takip eden teknik direktör Şenol Güneş, bir yandan da bu oyunculardan gelecek iyi haberi bekliyor. Bugün tesislerde toplanacak olan Trabzonsor saat 15.00'te izin sonrasında ilk çalışmasını yapacak.

Denswil ve Bardhi yolcu

Trabzonspor’da yaklaşık iki aydır takımdan ayrı çalışan ve kendilerine takım bulmaları halinde gidebilecekleri söylenen Stefano Denswil ile Enis Bardhi menajerleri aracılığıyla bazı kulüplerle görüşmeleri sürdürüyor. Sezon başında bu iki futbolcuyu da transfer etmek için Trabzonspor’a teklif getiren ve kabul görmeyen Çaykur Rizespor’un ara transferde teklifini yenileyeceği öğrenildi.

Uğurcan güven veriyor

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Bodrum FK’yı 1-0 mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, alt sıralardan kurtulmaya çalışırken, takım kaptanı Uğurcan Çakır da kalede güven vermeyi sürdürüyor. Yüzde 76’lık kurtarış oranıyla Süper Lig’in en başarılı kalecileri arasında yer alan milli file bekçisi, yaptığı kritik müdahalelerle takımını ayakta tutmaya devam ediyor. Bu sezon 16 lig maçının tamamında forma giyen Uğurcan, 6 karşılaşmada kalesini gole kapamayı başardı. Hem kalede sergilediği performans hem de saha içindeki liderliğiyle öne çıkan milli kaleci, teknik direktör Şenol Güneş’in de en güvendiği isimlerden biri oldu. Uğurcan, geride kalan 16 maçta maç başına 1.38 gol ortalaması da yakaladı.











