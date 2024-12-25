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Valencia'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Valencia'nın yeni teknik direktörü belli oldu

20:4225/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
AA
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Carlos Corberan
Carlos Corberan

LaLiga ekibi Valencia'da teknik direktörlük görevine Carlos Corberan getirildi. 41 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Valencia'da teknik direktörlük görevine Carlos Corberan getirildi. Valencia Kulübünden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.


Carlos Corberan için son olarak görev yaptığı İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion'a sözleşme fesih bedeli ödeneceği ifade edildi. Corberan, 23 yaşında ülkesinde başladığı antrenörlük kariyerinde Suudi Arabistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İngiltere'de çalıştı.


Bir dönem Leeds United'da dünyaca ünlü Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'nın yardımcılığını üstlenen Corberan, West Bromwich Albion'dan önce Huddersfield Town ve Olympiakos'ta görev yaptı.


Bu sezon LaLiga'da oynadığı 17 maçta sadece 2 galibiyet alan Valencia'da teknik direktör Ruben Baraja ile yollar ayrılmıştı.






#Valencia
#Carlos Corberan
#İspanya LaLiga

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